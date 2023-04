PBBM sa Araw ng Kagitingan: Labanan ang diskriminasyon

Hinimok ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang samba­yanan na igalang at kilalanin ang naging sakripisyo ng mga bayani ng Ikalawang Digmaan Pandaigdig sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan at labanan ang diskriminasyon.

Ito ang mensahe ng pangulo sa kanyang pakikiisa sa ika-81 taong paggunita sa Araw ng Kagitingan.

Sinabi ng pangulo na maraming pagsubok na ang pinagdaanan ng bansa mula noong ikalawang digmaan hanggang sa panahon ng insurhensiya subalit naipakita sa buong mundo ang katatagang taglay ng mga Pilipino.

“From the battles fought in the trenches of World War II to the struggles against insurgent forces, the Phi­lippines has faced numerous challenge­s that tested our faith yet showed the world the indomitable spirit of every Filipino,” anang pangulo.

Naipakita aniya ng sambayanan na kayang harapin ang ano mang pagsubok at nanatiling matatag at determinadong bumangon sa lahat ng pagkakataon.

Bilang pagkilala sa sakripisyo at pamanang iniwan ng mga bayani, hinimok ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino na lumaban at manindigan kontra diskriminasyon, tumulong sa mga nangangailangan at maki­pagtulungan para sa mas magandang kinabukasan.

Dapat aniyang matutunan din ng mga Pilipino ang manindigan at gumawa ng mga tamang desisyon para matugunan ang mga problema ng bansa ng may malasakit at pagkilala sa karapatan ng bawat isa.

“May we also re-examine our values and honor their lives by speaking up against discrimination, extending help to those in need, and working towards a better future,” dagdag ng pangulo.

Pinaalalahanan din ni Pangulong Marcos ang sambayanan na nakasalalay sa kinabukasan ng bansa at susunod na mga henerasyon ang mga aksiyon at desisyon sa kasalukuyan.

Kaya mahalaga aniyang magsikap tungo sa kaunlaran sa pamamagitan ng makatao, patas at progresibong lipunan. (Aileen Taliping)