Pabuya vs NPA hitman pumalo na sa P900K

Umakyat na sa P900,000 ang alok na pabuya ng pamahalaan sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon para sa ikadarakip sa New People’s Army (NPA) hitman na si Roger Fabillar, ang pangunahing suspek sa likod ng tatlong kaso ng pagpatay sa Northern Negros.

“Several concerned stakeholders and private individuals offered additional cash reward amounting to P400,000 to hasten the manhunt against Fabillar and his group. Such amount shall be given to anyone who could provide information that could lead to the arrest and or neutralization of Fabillar,” ayon kay Philippine Army (PA) 79th Infantry Battalion (IB) commander Lt. Col. J-Jay Javines sa Sagay City, Negros Occidental.

Kilala rin bilang ‘Arnel Tapang,’ ‘Jhong’ at ‘Nono’ si Fabillar, 31 anyos na nahaharap sa kasong pagpatay sa bayan ng Calatrava noong isang taon.

Tinutugis ito ng mga awtoridad dahil sa pagpatay kay Barangay Captain Benjamin Javoc ng Barangay Lalong gayundin kina Renato Estrebillo at Rodel Nobleza ng Barangay Marcelo noong Agosto ng nakaraang taon.

Tinuturo rin si Fabillar na siyang pumatay kay Kagawad Benito Hubahib ng Barangay Cambayobo nitong Pebrero.

Ayon sa ulat, si Fabillar ang lider ng special operations ng NPA Northern Negros Front. (Catherine Reyes)