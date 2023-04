Nikola Jokic, Denver Nuggets nginatngat ng Utah Jazz

NANGULIT ng career games sina Ochai Agbaji, Luka Samanic at Kris Dunn para balikatin ang Utah sa panilat na 118-114 win kontra Denver sa NBA game Sabado ng gabi sa Vivint Arena sa Salt Lake City.

Career-highs ang 28 points ni Agbaji at 23 ni Samanic, season-high ang 14 assists ni Dunn na may 19 points at 8 rebounds pa. Umayuda ng 15 markers si Simone Fontecchio para sa Jazz (37-44).

Nalimitahan sa 6 points mula 2 of 5 shooting si Nikola Jokic bagama’t may tig-10 boards at assists sa Nuggets (51-29) na nanatili sa top spot sa West.

Season-high din ang 21 markers ni Kentavious Caldwell-Pope sa Denver, may 20 points si Jamal Murray.

“We started off very slow, but we picked it up in the second quarter and of the third,” suma ni Caldwell-Pope.

Nagkasa ng 19-4 run sa third ang Denver para agawin ang trangko 95-87. Nasa bench ang starters ng Nuggets sa fourth, nagtuhog ng tatlong baskets si Agbaji para sindihan ang 10-1 blitz ng Jazz 116-110 papasok sa final minute. (Vladi Eduarte)