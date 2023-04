Micaela Mojdeh sisid ng ginto sa Malaysia

ILANG araw na lang at lilisanin ng Behrouz Elite Swimming Team (BEST) Philippines sa pangunguna ni Micaela Jasmine Mojdeh ang bansa para kumampay sa 58th Malaysia Invitational Age Group Swimming Championships sa Abril 13-16 sa National Aquatic Center sa Kuala Lumpur Sports Complex.

Kasama ng Brent International School-Manila athletic scholar ang kanyang kapatid na si Mohammad Behrouz ng Immaculate Heart of Mary College-Parañaque para iwagayway ang bandera ng Pilipinas sa apat na araw na kompetisyon.

Maliban sa magkapatid na Mojdeh ay may iba pang mga Philippine tankers ang sasabak din para makatuwang nila sa paghakot ng mga medalya.

Kakampay si World Junior Championships semifinalist Micaela Jasmine sa siyam na girls 15-17 events — 400m freestyle, 400m IM, 200m butterfly, 200m freestyle, 200m IM, 100m butterfly at 200m breaststroke.

Pamumunuan din niya ang 4×100 medley at 4×100 freestyle relay squad.

Lalangoy naman si si Mohammad Behrouz sa 11 events sa boys’ 11-12 category na kbibilangan ng 50m butterfly, breaststroke, backstroke at freestyle; 100m breaststroke, butterfly, freestyle at backstroke; 200m butterfly at freestyle; at 400m freestyle. (Elech Dawa)