Mga Pinoy bilib sa trabaho ni Romualdez

Pinuri ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kanyang mga kapwa kongresista sa “very good” rating na nakuha ng Kamara de Representantes sa survey ng Social Weather Stations (SWS).

Sinabi ni Romualdez na isang karangalan para sa kanya ang tiwala na ibinigay ng sambaya­nang Pilipino sa Kamara.

“This is a testament to the hard work and dedication of our legislators in serving the Filipino people during these challenging times. As the leader of the House of Representatives, I am proud of our members and their commitment to advancing pro-people legislative measures,” sabi ni Romualdez.

Pinasalamatan din ni Romualdez ang mga miyembro ng Kamara sa kanilang pagsuporta sa kanya kaya naging posible umano na maitaguyod ang mga batas na makatutulong sa taumbayan.

“With all humility, thank you for the conti­nued trust and confidence in me,” dagdag pa ni Romualdez.

Ang “very good” net satisfaction rating ng Kamara ay magsisilbi umanong inspirasyon upang lalo pang magtrabaho nang mabuti upang makamit ang 8-point socioeconomic agenda ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Ayon sa SWS, ang Kamara ay nakakuha ng 63% satisfaction ratin­g at 7% dissatisfaction ratin­g o 56% net rating. Mayroong 29% na hindi alam kung sila ay satisfied o hindi sa ginawa ng Kamara.

Ang survey ay ginawa mula Disyembre 10-14 at ang resulta ay inilabas noong Abril 6. (Billy Begas)