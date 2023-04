Maynilad, Manila Water pinaghahanda vs krisis sa tubig

Hindi umano imposible na maulit ngayong taon ang nangyaring kakapusan sa suplay ng tubig noong 2019 dahil sa inaasahang El Niño na maaaring magsimula ng Hulyo at magtagal hanggang sa susunod na taon.

Kaya ngayon pa lamang ay dapat naghahanda na ang Maynilad Water Services Inc. at Manila Water Co. para maibsan ang kakulangan, ayon kay House Committee on Metro Manila Development Vice chairperson at Quezon City Rep. Marvin Rillo.

“Our worry is that even if the forthcoming El Niño would be less harsh than what we experienced in 2019, Metro Manila might still be vulnerable to a severe water scarcity simply because demand (for water) has since increased,” sabi ni Rillo.

Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services (Pagasa) ang lebel ng tubig sa Angat Dam ay bumaba na sa 201 metro noong Abril 2 mula sa 214 metro noong Disyembre 2022.

Ang Angat ang pinanggagalingan ng suplay ng tubig ng 90% ng Metro Manila at patubig sa 25,000 hektar­yang taniman sa Central Luzon.

Sa pagtaya ng Pagasa, ang El Niño ay inaasahang magsimula sa Hulyo, Agosto o Setyembre at magtagal hanggang 2024. (Billy Begas)