Marlon Tapales bagong hari ng WBA/IBF super bantam

SUMIGLA uli ang professional boxing sa bansa sa Pasko ng Muling Pagkabuhay nang maging pangalawang Pinoy na kampeon sa mundo sa professional boxing si Marlon Tapales.

Hinablot ng 30-anyos ang unified World Boxing Association/International Boxing Federation super-bantamweight titles nang gulantangin Murodjon Akhmadaliev ng Uzbekistan via 12-round split decision sa Boeing Center sa Tech Port, San Antonio, Texas Sabado ng gabi (Linggo ng umaga PH time).

May naging agresibo at epektibo ang mga banat ni Tapales kontra 2016 Rio De Janeiro Olympic bronze medalist’s sa pagkopo ng dalawang world championship makaraang sambutin ang World Boxing Organization bantam crown noong 2016.

Kinopo niya ang iskor ng dalawang huradong sina Sergio Caiz at Jose Roberto Torres na parehong 115-113, habang nagbigay si Javier Alvarez ng 110-118 pabor sa Uzbek sa salpukan ng parehong mga kaliwete.

“He’s a very talented guy and have a lot of fights in the amateur, but I worked really hard for this fight because his really a good opponent, so I worked triple for my training camp,” lahad ni Tapales na tubong Kapatagan, Lanao del Norte. “This is really big, this is for my country and my family and the whole of my team, thank you so much for helping me guys and we did it.”

Unang nag-world na Pinoy sa taong ito si Melvin Jerusalem nang sungkitin ang WBO mini-flyweight titulo noong Enero 6 laban kay Nippon Masataka Taniguchi sa second round TKO sa Osaka.

Ito ang pang-apat na sunod na panalo ni Tapales (37-3, 19KOs) pagkaraang idemolis sina Eden Sonsona, Hiroaki Teshigawara ng Japan sa 2nd TKO at Jose Estrella ng Mexico sa 2nd round knockout din. (Gerard Arce)