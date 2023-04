Marathon race walk mixed relay swak sa 2024 Summer Games

IPINAHAYAG ng World Athletics ang mga detalye nitong Sabado para sa pagsasagawa sa ipapakilalang bagong event na Marathon Race Walk Mixed Relay sa Paris 2024 Olympic Games.

Ito ang papalit sa 50km race walk ng mga lalaki, na unang idinaos sa 1932 Olympics, pero binaklas sa hangarin na pagkakapantay-pantay sa mga kasarian.

Ang bagong mixed relay ang magtatampok sa 25 koponan, bawat isa ay binubuo ng isang lalaki at isang babaeng atleta, na hahalili upang makumpleto ang distansya ng marathon (42.195km) sa apat na legs.

“This format is designed to be innovative, dynamic and unpredictable,” splioka ni WA CEO Jon Ridgeon.

“We believe it will be easily understood by fans, will feature exciting competition and, importantly, it will ensure full gender equality across the Olympic track and field programme for the first time,” sey pa ng opisyal

Ang relay ay gaganapin sa parehong kurso ng indibidwal na 20km race walking event, sa paanan ng Eiffel Tower sa gitna ng Paris.

Ang ‘pathway’ ng kwalipikasyon ng koponan ay mai-publish sa ilang araw, wakas na pahayag ng WA boss.

Ang 48-event athletics program sa Paris 2024 ay perpektong balanse na ngayon na may 23 para sa mga lalaki at babae na may dalawang magkahalong event, ang 4x400m at walk marathon relay.

Kasama rin sa mga laro sa susunod na taon ang breakdance sa unang pagkakataon sa Olympic program. (Lito Oredo)