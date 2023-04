Lea Salonga kinabog si Christina Aguilera

Siguradong napa-OMG ang mga panatiko ng American singer na si Christina Aguillera dahil kinabog ng Philippine pride na si Lea Salonga ang kanilang idol.

Iniluklok si Lea ng Recording Industry Association of America o RIAA bilang certified Platinum artist para sa kanyang version ng awiting ‘Reflection’ na ginamit sa Disney animated movie na ‘Mulan’.

Ipinangalandakan mismo ng Disney Music sa kanilang tweet ang pagiging extra-ordinary artist ni Lea at ang pagkilala dito ng isa sa pinakamalaking music entity sa US.

Sey ng Disney, “It’s an honor @MsLeaSalonga’s version of ‘Reflection’ from @DisneyMulan is officially certified PLATINUM by @RIAA. Stream now on the @DisneyHits playlist.”

May version din nito si Christina para naman sa Pop version ng theme at ginamit ring promo music ng pelikula.

Pero kahit my music video si Christina para sa awitin, at boses lang ang ginamit kay Lea sa movie, nagsusumigaw ang katotohanang mas bet ng music lovers ang version ng Broadway award-winning star.

Hindi naman halos makapaniwala si Lea sa kanyang tweet at napa-“Oh my!” na lang siya.

Kasabay ng pagbubunyi ng Pinoy fans ang aming pagbati ng congratulations Ms. Lea Salonga!

Sobra kang nakaka-proud! (Rey Pumaloy)