Landbank hiniritang ‘wag pabayaan mga magsasaka, mangingisda

Dapat ay hindi umano mawala ang mandato ng Land Bank of the Philippines (LBP) na tulungan ang mga magsasaka at mangingisda kapag natuloy ang merger nito sa Development Bank of the Philippines (DBP).

Ayon kay House Minority Leader at 4Ps party-list Rep. Marcelino Libanan dapat manatili na nakalaan para sa mga magsasaka at mangingisda ang 5% ng loan portfolio ng LBP.

“So long as this obligation to extend low-cost financing to farming and fishing communities is left unimpaired, we won’t get in the way of the proposed combination of the two banks,” sabi Libanan.

Kumpiyansa rin si Libanan na itutuloy ng LBP ang pagpapautang sa mga micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) lalo na ang mga nakabase sa probinsya.

Ayon sa kongresista, mahalaga ang papel na gagampanan ng LBP sa mga probinsya kung saan maraming pribadong rural bank ang nagsara sa mga nakalipas na taon.

Mula 2012, umabot sa 123 pribadong rural bank ang ipinasara ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), batay sa datos ng Philippine Deposit Insurance Corp. (PDIC).

Ang pagsasanib ng dalawang bangko ay lilikha ng pinakamalaking bangko sa bansa na magkakaroon ng asset na P4.18 trilyon, ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno. (Billy Begas)