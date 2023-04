Kissing scene nina Enchong, Tony pinagkaguluhan

Usap-usapan sa social media ang mataas na ticket prices ng mga pelikulang ipinapalabas sa mga sinehan ngayon para sa first Summer Metro Manila Film Festival, kaya ilang netizens ang umaray sa pagkawindang, kabilang na si Togs o @magbebenta na nag-tweet ng pagkadismaya nito sa P500 na halaga ng ticket para sa ‘Here Comes The Groom’ na pinagbibidahan ni Enchong Dee.

Sa halip na manonood, pumunta na lamang ito sa isang kilalang fast food at doon ginastos ang dapat sana’y pambili ng movie ticket.

Aniya, “I was about to watch Here Comes the Groom dito sa Ayala 30th tapos nakita ko, P500 na pala ang sine ngayon? LORDT, Pinangkain ko na lang sa Kenny Rogers, kahit solo ako dito.”

Naiintindihan naman ni Enchong ang hinagpis ng kanyang fan kaya sumagot siya sa tweet at nagmagandang loob na ilibre ng sine si Togs.

“Ano ang qr code mo? Sana mapangiti ka namin today,” tugon ng aktor.

Wala pang reply ang netizen sa alok ni Enchong pero sinawsawan ito ng ilang netizen at umungot rin ng libreng ticket sa aktor.

Samantala, naselyuhan, na-sertipika ang pagiging box office star ni Enchong nang manguna ang movie nito sa unang araw ng SMMFF. Actually, unofficial ang box-office result na lumabas, pero ang sabi nga, sila ang number one at pumangalawa ang ‘Yung Libro sa Napanood Ko’ na pinagbibidahan ni Bela Padilla. Pangatlo raw ang ‘About Us But Not About Us’ na tinatampukan nina Romnick Sarmenta at Elijah Canlas. Sabi, pang-apat naman daw ang ‘Love You Long Time’.

Sana maglabas ang MMDA ng official box-office result ng mga pelikulang kasali sa first Summer Metro Manila Film Festival, ha!

Oo nga pala, pinag-uusapan ‘yung kissing scene nina Enchong at Tony Labrusca sa ‘Here Comes The Groom’.

Marami ang nagsabing kahit mahal ang singil sa ibang sinehan ay malamang na lalong lumakas sa takilya ang nasabing pelikula dahil marami nga ang curious sa eksenang ‘yon nina Enchong at Tony.