Kawhi Leonard, LA Clippers nginudngod Portland Trail Blazers

NAGTISTIS si Kawhi Leonard ng 27 points, sinegundahan ni Norman Powell ng 23 at tinakbuhan ng Clippers ang Portland 136-125 sa NBA game Sabado ng gabi sa Los Angeles.

Pinaypayan ng Clippers (43-38) ang tsansang dumiretso sa playoffs na hindi na dadaan sa play-in. No. 5 sa kasalukuyan sa West ang Los Angeles sa unahan ng Warriors (43-38).

Dahil nanalo rin ang Minnesota (41-40) kahapon ay nakasiguro ang Cllippers na tatapusin ang regular season nang hindi bababa sa No. 7. Makakaiwas ang Clippers sa play-in kapag tinalo nila ang Suns ngayong araw.

Inaasahang iuupo ng Phoenix (45-36, No. 4 sa West) ang starters kontra Clippers.

“I hope they sit all five guys,” ani Clippers coach Tyronn Lue. “My main focus is doing what we have to do to get into the playoffs. It doesn’t matter what seed.”

Seselyuhan ng Los Angeles ang top six kapag tinalo ng Timberwolves ang Pelicans (42-39, No. 8 sa West) ngayong araw din.

Mahalagang 20 points din ang kontribusyon ni Russell Westbrook sa LA.

Pinangunahan ng 30 points ni Kevin Knox ang Trail Blazers (33-48) na No. 13 sa West. (Vladi Eduarte)