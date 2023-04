Kahit kasama sa ‘Miss Saigon’ Denmark: Gerald hindi pa-star sa Copenhagen

Last week ay ipinalabas na sa ‘Anything Goes’ show namin sa Abante TeleTabloid ang exclusive interview namin kay Gerald Santos na kasama sa ‘Miss Saigon’ sa Copenhagen, Denmark.

Gumaganap bilang Thuy si Gerald sa Danish edition ng ‘Miss Saigon’.

Pero kahit na isa sa importanteng role ang ginagampanana ni Gerald ay never naman siyang nagpaka-star sa Copenhagen.

Kuwento ng singer-actor nang dalawin namin sa lugar na ‘yon, mag-isa lang siya sa apartment na binabayaran ng production ng ‘Miss Saigon’ at may pagkakataon na siya na mismo ang naglilinis.

“Minsan nagpapalinis din ako. Every other week, pero may mga pagkakataon na ako na mismo ang naglilinis.

“Then ‘yung laundry, ako na rin mismo ang gumagawa. May pinupuntahan akong lugar na magbabayad ka at may washing machines. Kasi ‘yung apartment daw kasi kung may sariling washing machine, mas mahal ang bayad,” kuwento ni Gerald.

Pati pagluluto ay ginagawa niya. Palagi nga raw siya sa Asian store at bumibili ng toyo at suka dahil mahilig siyang mag-adobo.

Ang mga kasamahan niya sa ‘Miss Saigon’ ay napatikim na raw niya ng adobo at gustong-gusto raw.

“Mahilig talaga akong mag-adobo kaya palagi ako sa Asian store at bumibili ako ng toyo’t suka, pati ‘yung mixes na inihahalo kapag nagluluto ako ng Pinoy food,” tsika pa ng singer-actor.

Wala rin sariling sasakyan si Gerald sa Copenhagen. Madalas ay nagte-train o bus siya papunta sa teatro.

Wala naman daw problema ‘yon dahil sanay na siya.

May mga pagkakataon daw na may mga Pinoy siyang nakakasabay at nagpapa-picture sa kanya.

“Mababait ang mga Pinoy,” sey niya.

Marami na nga raw siyang mga kaibigang Pinoy sa Copenhagen at nakatakda rin siyang magkaroon ng dinner shows.

“Tatlo ‘yung shows na gagawin ko para sa mga kababayan natin around Copenhagen. Excited na ako,” sey ni Gerald.

Ang ‘Miss Saigon’ naman daw na ginagawa niya ngayon ay hanggang sa May, pero baka ma-extend daw ‘yon hanggang June.

After naman ng ‘Miss Saigon’ sa Copenhagen ay may exciting project siyang gagawin, pero hindi pa raw puwedeng i-announce.

Ang bongga! (Jun Lalin)