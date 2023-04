Jeffrey Springs, Randy Arozarena pinapalag Tampa vs Oakland

SA likod ng seven innings ng three-hit ball ni Jeffrey Springs at apat na RBIs (runs batted in) ni Randy Arozarena ay nilampaso ng Tampa Bay Rays ang Oakland Athletics 11-0 sa MLB game Sabado ng gabi.

Pinahaba pa ng Rays ang season-start sa 8-0, unang big league team na nagtuhog ng ganito karaming panalo pagkatapos ng 9-0 Kansas City Royals noong 2003.

“When you’re winning games like this, a lot of things got to be going well,” pagmamalaki ni Tampa Bay manager Kevin Cash.

Pito ang na-strike out ni Springs

Nalusutan ng ng five runs, three hist, four walks si Shintaro Fujinami ng A’s.

May tigatlong RBIs pa sina Isaac Paredes at Brandon Lowe sa Rays. (Vladi Eduarte)