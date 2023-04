Fil-Am, 2 pang mambabatas, sinibak sa US Congress

Tinanggal ng kanilang mga kapwa kongresista ang tatlong mambabatas, isa rito ay isang Filipino-American, nang sumama sila sa kilos-protesta para sa mas mahigpit na gun control kasunod ng mass shooting sa Christian elementary school sa NashVille na ikinamatay ng anim katao kabilang ang tatlong estudyante na edad siyam.

Inakusahan ng “disorderly behavior” ng mga kapwa nila mambabatas na miyembro ng Republican Party sila Tennessee Filipino-American Congressman at activist na si Justin Shea Bautista-Jones at mga kasamang sina Gloria Johnson at Justin Pearson, pawang mga miyembro ng Democrat Party

Kinakatawan ni Jones ang district 52 ng Nashville at nahalal noong 2022 ng walang naging kalaban sa eleksyon. Ang kalaban nilang Republican Party ang super majority sa Tennessee House of Representatives.

Kinondena naman ng Democrat Party at ni U.S. President Joe Biden ang marahas na hakbang ng Republican lawmakers dahil protektado anila ng US Constitution ang paglahok ng mga ito sa protesta bilang bahagi ng kanilang freedom of speech. Hindi rin aniya maituturing na serious offense ang ginawa ng mga mambabatas.

Ani Biden, malinaw itong pagyurak sa demokrasya. Si Jones ay anak ng isang Pinay na nakapangasawa ng Black American mula sa Oakland, Californina.(Dave Llavanes Jr.)