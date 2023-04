Fabio magiging tatay uli

Malapit na uling maging tatay ang Brazilian-Japanese model-actor na si Fabio Ide. Kambal lang naman ang isisilang ng kanyang Swedish girlfriend na nagngangalang Ellen.

Sa kanyang Instagram post, nag-share si Fabio ng kanyang excitement sa pagiging tatay ulit, “Happy to share our two little blessings sent from above. Words can’t explain what me and @ellenfrojd feels right now. Our brapaneses Swedish pusong pinoy babies are healthy and ready to shine. I love you so much Ellen!!!”

Ang panganay na anak ni Fabio na si Dannie ay anak niya kay Denisse Oca. Si Denisse ay anak ng aktres na si Melissa Mendez.

Close pa rin si Fabio sa kanyang panganay at masaya raw ito na magkakaroon na ito ng kapatid at kambal pa. Nag-post pa si Fabio ng video sa IG na may caption na, “My heart just melted Dannie just found out she is going to be an ate. Thank you, Lord for the biggest blessing of 2023.”

Close rin daw si Dannie sa girlfriend ni Fabio na si Ellen. Kelan lang ay nag-bonding silang tatlo.

“Our first bonding together as a family. Ate Dannie couldn’t resist but to kiss her twin siblings for the first time. @ellenfrojd” caption pa ni Fabio sa isa pang IG post. (Ruel Mendoza)