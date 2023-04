Ernie Gawilan papalag sa ASEAN Para esports

NAKAHANAP ng alternatibong mapapaglaruan ang Paralympian at World para swimming medalist na si Ernie Gawilan sa pagbubukas ng panibagong disipilina sa nalalapit na ASEAN Para Games sa Phnom Penh, Cambodia.

“Guys baka may mga ka kilala kayong ML Players na PWD 2000 to 3000 points last season ang requirements,” post ng Asian Para Games medalist din mula Davao City na para aathlete.

“Kasalukuyang naghahanap ang national team (Sibol) ng mga Mobile Legends player para sa ASEAN Para Games sa Mayo sa Cambodia,” sey pa niya.

Naghaahagilap ang Philippine Esports Organization (PeSO) ng mga Mobile Legends: Bang Bang athlete para sa darating na ASEAN Para Games 2023 sa Cambodia sa Hunyo 3-9.

Ito ang unang pagkakataon medal sport na ang esport para nalalapit na 11-nation, biennial sportsfest.

Ayon pa sa post linggo, kailangang matugunan ng mga manlalaro ang mga sumusunod na kailangan:

“Wheelchair-user, with walking disabilities, amputees with assitive devices, 16-28 yrs old, must be at least 2000-3000 mythic points last season, team-player, critical thinker, willing to train on specified training hours up until the event.at must be free to fly to Cambodia from June 1.”

Si Bren Esports’ coach Francis ‘Duckeyyy’ Glindro ang mangunguna sa koponan. Bukod sa Paralympic Games, siya rin ang mamanbdong coach para sa 2023 Southeast Asian Games at IESF bid ng Sibol. Karamihan sa mga manlalarong lumalaban sa SEA Games at IESF event ay nagmula sa Bren Esports. (Lito Oredo)