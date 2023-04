Chris Hubilla nag-over da bakod sa UP Fighting Maroons

NAKABINGWIT ang University of the Philippines ng batang may ibubugang talento sa katauhan ni Chris Hubilla, 20, isang forward mula sa San Beda-Rizal at top prospect sa class 2024.

Kahit na Grade 11 pa lang, tumango na siya sa UP Fighting Maroons.

“UP po kasi dream school ko po talaga yun,” aniya Linggo ng umaga. “Naalala ko three years ago, naglaro ang UP dito sa amin sa Naga. Talagang nakipagsiksikan ako para mapanood sina Kobe [Paras], Ricci [Rivero], at yung magkapatid [Gomez de Liaños].”

“Kala ko panaginip lang nung chinat ako ni Coach Tom [Chua] na gusto ako makausap ni Coach Gold [Monteverde] kasi kakatapos lang NCAA nun tapos may opportunity na gusto nila ako kunin nun.”

Tumibay ang kagustuhan niya sa State U nang makausap pa sina UP Men’s Basketball Team managers Atty. Agaton Uvero at Hyatt Basman, kapwa mga Bikolano.

“Natuwa ako nung nalaman ko na taga-Bicol din si Atty. Ags at Sir Hyatt. Nung nalaman ko yun, alam ko na na sa UP ako dapat mag-aral,” aniya pa.

“As a Bicolano myself and an avid fan of the team, I’m really proud that he joined UP,” s ey ni Uvero.

“I’m really glad to see that the team has many players representing different regions of the country.” (Elech Dawa)