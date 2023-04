Chandler McDaniel, ‘Pinas binutata mga Tajik

TINAMPUKAN ng dalawang sunod na goal ng nagbabalik na si Chandler McDaniel sa second half ang dominasyon ng Pilipinas kontra host Tajikistan, 8-0, nitong Sabado ng gabi para lumapit sa second round ng AFC Women’s Olympic Qualifying Tournament.

Umiskor ng anim na goal ang Filipinas kontra host sa first half bago bago nanalanta si McDaniel sa second half para sa tatlong goal nitong tally sa unang round at panatilihing walang talo ang bansa sa Group E ng 2024 Asian Football Confederation Women’s Olympic Qualifier sa Hisor Central Stadium.

Ang panalo ay nagtulak sa Filipinas tally sa anim na puntos at pangunguna sa Hong Kong sa goal difference. Binokya rin ng PH 11 ang Pakistan, 4-0. Sunod sa kaanila ang Hong Kong sa Martes.

Tinalo rin ng HK ang mga Pakistani, 2-0, na ginawang playoff ang laban sa Pilipinas noong Martes para sa puwesto sa susunod na round.

Binuksan ni Sofia Harrison ang scoring sa pang-26 na minuto bago sinundan makalipas ang dalawang minuto mula sa kapitan na si Tahnai Annis na nagpaputok sa isang walang nakabantay sa net bago nagdagdag sa pangatlo si Carleigh Frilles makalipas ang tatlong minuto.

Itinakda ni Annis ang point blank header ni Quinley Quezada sa ika-35 minuto at nilista ni Meryll Serrano ang panglima ng mga Pinay booter sa clinical finish mula sa isang pinong bola mula kay Sara Eggesvik. Nakakuha pa ng isa ang Pinay bago ang break mula kay Maya Alcantara na nakisali sa scoresheet.

Nagdala si coach Alen Stajcic ng apat na pamalit sa break, kabilang si McDaniel na nagpaputok ng pampitong goal mula sa mababang cross mula kay Frilles.

Ipinagpatuloy ng mga Pinay ang walang humpay na atake kahit kumportable ang kapit na abante nang i-chip ni McDaniel ang bola at malampasan ang tagabantay ng Tajikistan na si Gulova Minisa para kumpletuhin ang panalo. (Lito Oredo)