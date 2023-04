Bea pinasaya mga batang biktima ng sexual exploitation

Very special kay Bea Alonzo ang pagkakaroon ng 3M subscriber sa YouTube channel niya. At dahil special nga, napili niya ang mga special na bata na makasama sa selebrasyon niya.

Ang mga bata sa ECPAT Home (End Child Prostitution and Trafficking) ang napili niyang makapiling, paligayahin sa araw na ‘yon.

Inilabas nga ni Bea ang mga bata sa ECPAT Home para pasayahin.

Anyway, una silang pinasaya ni Bea noong ika-100 vlog niya.

“Pinuntahan namin sila doon sa ECPAT, nag-celebrate kami. But this time, gusto namin silang ilabas. To put smile on their faces,” sabi ni Bea.

Sa Dream Lab Makati nga niya dinala ang mga bata. Doon ay malaya silang naglaro, nag-aral mag-painting, mag-bake, gumawa ng sabon, cologne, at kung ano-ano pa na ikinasaya ng mga bata.

Siyempre, tuwang-tuwa ang mga bata na nakasama nila ulit si Bea.

Para ngang nanay si Bea na nililibot ang mga bata. Pero siyempre, nakatago ang mga mukha ng mga bata, dahil alam naman natin ang mga pinagdaanan ng mga bata na nasa ECPAT.

Nakakatuwa ring makita kung paano makipag-interact ang mga bata, na malaya nilang niyayakap si Bea, na nakikipaglaro sa kanya.

Base sa interview ni Bea kay Ms. Kakai, communication staff, ang ECPAT nga raw ay non-government ogranization, na 30 years na raw mula noong nabuo, na ang layunin ay hadlangan, tapusin, tuldukan ang sexual exploitation sa mga bata.

Nagbibigay sila ng mga training para mas matugunan ang problemang ito na sangkot ang mga bata.

At siyempre, tumutulong sila sa mga survivor ng sexual exploitation, o kahit ‘yung mga nanganganib pa lang base sa kanilang kapaligiran.

Tinutulungan ng ECPAT Home ang mga survivor, biktima, na makapag-aral, o kahit psychological, at legal support sa mga bata.

“At alam naman natin na this days, kailangan talaga ng mga bata ng suporta, especially sa child pornography, dahil ang daming mga site,” sabi ni Bea.

“Kailangan din nating maging alert. Kailangan i-report. Let’s not tolerate this kind of thing,” dagdag pa ng aktres.

Anyway, makabuluhan nga ang selebrasyon na ‘yon ni Bea. At naghikayat nga siya sa iba na tumulong din sa ECPAT Home.

“This is really such a special day. Nakita ko kung gaano sila kasaya,” pahayag pa ni Bea. (Dondon Sermino)