Balik na sa katotohanan

Good morning, good morning mga idol!

Ginaya ko lang po ang linya ng isang vlogger mula sa Pampanga na mahilig gumawa ng buro at magprito ng isdang tabang.

Pero bukod diyan, ang aking pagbati ay magsilbi na rin sanang yugyog sa marami para tayo ay bumalik na sa katotohanan matapos ang medyo mahaba-habang pahinga sa trabaho dahil nga kung tutuusin, itong araw ng Bataan na dapat ay kahapon natin ipinagdiwang ay naurong ngayong araw ang pagiging piyesta opisyal kaya nga naparami ang mga araw na walang pasok.

Ano ba ang ibig kong sabihin sa mga katagang balik sa katotohanan?

Ito po ay ang mga katotohanang kinabibilangan ng patuloy natin na pagkakabaon sa palalim na palalim na utang (ang tinutukoy ko dito ay utang ng gobyerno at utang ng marami sa atin sa kagustuhang sumabay sa outing ng ibang may nakatabing panggastos).

Marami siguro ang sasang-ayon sa akin kung sasabihin kong ang mga nag-enjoy noong nakaraang Holy Week ay nag-uumpisa pa lamang makaramdam ng kalbaryo sa kasalukuyan dahil tila mahihimasmasan sila at mawawari na mali ang ginawang pangungutang para lamang ipondo sa outing o gala na dulot ng mahabang bakasyon.

Ang dating makitid nang daan dahil sa pag-iwas na makasalubong ang mga inutangan ay lalo pang kikitid ngayon dahil nadagdagan ang utang o kaya ay inutangan.

Kung babalikan nga ay parang mas makabuluhan pa ang ating paggunita sa Semana Santa sa nakaraang dalawang taon noong tayo ay nasisindak pa sa COVID-19 dahil wala talaga tayong ibang puwedeng magawa kundi ang manatili sa ating mga kinaroroonan at magdasal ng taimtim na sana ay matapos na ang pandemya.

Pero ngayong tila tapos na ito o kaya ay nagkaroon na tayo ng mga paraan o diskarte para mamuhay nang kasama ang COVID-19, tila nakalimutan na natin na sa nakalipas na halos tatlong taon ay nalagay sa bingit ng alanganin ang ating mga buhay at kinabukasan.

Masaya at tila one to sawa ang kasiyahan ng karamihan sa ating bago pumutok ang COVID-19 kaya marami ang naghahangad na maibalik na sa normal ang kanilang mga gawi ngayong nakakaya na nating makihalobilo uli sa karamihan kahit wala pa ang opisyal na deklarasyon na tayo ay ligtas na sa panganib nito.

Pero ang problema, pinaluhod nga ng naturang pandemya ang ating gobyerno at kabuhayan kung kaya’t ang iniisip nating luho, mangyari man ay siguradong mayroong resbak na masakit sa badyet, sa gobyerno man o sa personal na bulsa.

Balik na nga tayo sa katotohanan, pero dapat nating isipin na ang katotohanan sa kasalukuyan at noong bago tayo tamaan ng pandemya ay magkaibang-magkaiba, gobyerno man o sariling buhay ang pag-usapan.

Pagnilayan po natin ito.