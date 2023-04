Bagong pag-asa para sa lahat

Noong nakaraang linggo, ating ginunita ang Mahal na Araw, panahon ng ating pagninilay-nilay.

Kahapon ay ipinagdiwang nating mga Kristiyano ang “Easter Sunday”—ang resureksyon ni Hesukrito. Muling pagkabuhay. Muling pagbangon. Panibagong pag-asa. Kaya belated Happy Easter muna sa inyo pong lahat.

Sa salitang Bicol, ang pag-asa ay “paglaom.” Angkop ang salitang ‘paglaom’ sa aming isinusulong sa Kongreso na paglikha ng CamSur Special Economic Zone.

Sa joint hearing ng House committee on economic affairs at committee on trade and industry kamakailan lang, isinulong po ng inyong lingkod ang House Bill (HB) No. 3681 o pagtatatag ng special economic zone (SEZ) sa CamSur na kinilala bilang most business-friendly province sa loob ng tatlong magkakasunod na taon at ikinukonsidera din bilang top economic performer sa Bicol.

Ito pong panukala naming CamSur SEZ ay inaasahang magiging “center of development” sa buong Bicol region at naniniwala kaming hinog na ang CamSur para maging isang major investment hub, lalo na’t taglay nito ang mga standards na hinahanap ng Philippine Economic Zone Authority (PEZA) para sa mga naga-apply na magka ecozone.

Kapag naitatag ang SEZ, lilikha ito ng maraming trabaho sa CamSur at sa buong Bicol. Mahihikayat na ang mga Bicolano na manatili sa aming rehiyon at huwag nang makipagsiksikan pa sa Metro Manila. Sa pamamagitan nito, natulungan natin ang national government (NG) sa dalawa nitong target na i-decongest o pakontiin ang mga tao sa National Capital Region (NCR) at palakasin ang progreso sa mga lalawigan.

Bakit ba namin nasabing handa na ang CamSur para maging SEZ? Marami na po kasing existing infrastructure tulad ng “broadband connectivity, road network, water facilities at standby power supply” sa Provincial Capitol Complex sa bayan ng Pili hanggang sa bayan ng Milaor kung saan ipupuwesto ang ipinapanukalang ecozone.

Ang HB 3681 na naglalayong itatag ang SEZ ay isinusulong po ng inyong lingkod kasama sina CamSur Reps. Miguel Luis Villafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata gayundin ang Bicol Saro partylist, na ngayon ay kinakatawan ni Rep. Brian Yamsuan.

Kung maaaprubahan, ang CamSur Ecozone ay inaasahan nating lalagpasan at malulusutan ang mga naging problema ng ibang lugar na naunang humirit ng SEZ. Hayaan nyong ipagmalaki ko na ngayon ay meron na tayong dalawang operational at matagumpay na economic zones sa CamSur at marami itong naibigay na trabaho, kita, nagpasok ng maraming negosyo at naging daan para sa mas mabilis na technology transfer sa aming lalawigan.

Ang mga salig na ito ang nagsisilbing kalamangan o advantage natin sa ibang naghahangad magkaroon ng SEZ dahil ang ecozone profitability na aming ipinapanukala ay subok na bukod sa pasok tayo sa mga rekititos o requisites sa pagtatatag nito alinsunod sa isinasaad ng Section 6 ng Republic Act (RA) No. 7916 o PEZA Law na inamiyendahan ng RA 8748 o SEZ Act.

Kabilang po sa mga requisites ng pagkakaroon ng provincial ecozone ay kailangang meron itong strategic location, meron nang naunang ecozones sa lugar, accessible sa air at land transport, pagkakaroon ng developed at vacant lands para sa mga gusali at pasilidad na itatayo ng mga papasok na investor, housing projects para sa kanilang mga magiging trabahador at presensya ng knowledge and innovation industry gayundin ng pagkakaroon ng pool of skilled, semi-skilled at non-skilled trainable labor force.

Minsan ko na pong sinikap na magsulong na kaparehong panukala sa 17th at 18th Congress pero hindi ito nakausad.

Ang dalawang existing ecozones sa aming lalawigan ay ang CamSur Information Technology Park (CSTIP) na siyang unang IT Park sa bansa na pag-aari at pinatatakbo ng local government unit (LGU); at ang Tourism Ecozone Zone na naitatag sa pamamagitan ng Presidential Proclamation 1932 noong October 2009, na siya ring nagtalaga sa ilang lugar sa loob ng Capitol Complex sa Cadlan, Pili at Maycatmon, Milaor bilang bahagi ng tourism zone.

Ito pong CSTIP ang idineklarang first IT Park sa Bicol na dineklara ng PEZA bilang SEZ sa pamamagitan ng Presidential Proclamation No. 850 na inisyu noong May 2005.

Ang 5-ektaryang park ay nasa Provincial Capitol Complex sa Cadlan, Pili, at ang flagship enterprise nito ay ang unang LGU-run na digital animation center—CamSur Animation Studio (CAS)—na siya pong nag-produce ng unang full-length Filipino digital animation film na “Dayo” noong 2008. Sa kasalukuyan po ay may mga ginagawa ditong international projects, kabilang ang Hollywood animation productions.

Ang tourism zone naman na kinaroroonan ng CamSur Watersports Complex (CWC), na kinukonsiderang “best wakeboard park in the world.” Ang CamSur po ay kinilalang “sports and adventure tourism capital” ng Pilipinas.

Kung pag-uusapan ang existing transport infrastructure, ang atin pong pinapanukalang SEZ ay limang minuto lamang ang layo mula sa Naga Airport. Kaya rin po itong puntahan sa pamamagitan ng tren ng Philippine National Railway (PNR) na may nakaplano nang P2.33-billion upgrade sa ilalim ng PNR North-South Project mula Manila hanggang sa Albay; gayundin sa P2.25-billion CamSur Expressway Project na isang priority Public-Private Partnership (PPP) venture, at ang Pasacao-Balatan Coastal Tourism Highway na sumasakop sa 15 barangays ng 5 munisipalidad sa coastal areas namin.

Pagdating sa information highway at IT workforce , ang proposed ecozone ay kinaroroonan ng CSITP na merong state-of-the-art connectivity infrastructure, at nago-offer ng training program tulad ng voice-related skills gaya ng telephone handling and accent training, (2) medical and legal transcription; (3) accounting; (4) legal services; (5) English language proficiency; (6) Japanese language proficiency; at (7) animation (2D at 3D).

Meron din pong 355 ektarya na available para sa industrial and commercial development, at future expansion na ipinapanukala nating ecozone. Meron pang katabing mga lupain na bagay pagtayuan ng residential area para sa mga ecozone workers, ospital, medical facilities, multi-use theater, university at government offices, hotel at training centers para sa IT at business process outsourcing (BPO) companies. Ang CamSur ang unang probinsya sa Bicol na nagkaroon ng BPO facilities noong 2008.

Bukod sa mga nabanggit namin, napaka-strategic po ng lokasyon dahil ang Bicol ay kalapit lamang ng Calabarzon (Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon).

Ang economic growth po ay patungo na sa labas ng Metro Manila, at dahil ang CamSur ay nasa southernmost tip ng Luzon, ang proposed special economic zone ay akmang-akma na maging susunod na economic center ng bansa.

Ang HB 3681 ay naglalayong magbigay ng tax-based incentives sa mga negosyo at maging ng non-tax benefits tulad ng exchange policies at pagbibigay ng permanent resident status sa mga investor.

Kapag naitatag, ang CamSur Ecozone ay magbibigay ng mga insentibo ka bilang ang 5% tax sa gross income bilang kapalit ng national at local taxes tulad ng income tax, excise tax at franchise tax sa business establishments. Sa 5% tax na ito, 2% ang mapupunta sa national government, at 1% sa CamSur LGU, CamSur Special Ecozone Authority at sa bayan kung saan nakatayo ang negosyo.

Kaya naman kitang-kita po natin na hindi lamang po CamSur o Bicol ang makikinabang kundi ang national government at ang buong bansa. Ang progreso na ihahatid ng ecozone sa CamSur ay may positibong epekto sa pambansang ekonomiya. Hindi lamang ito para sa Bicol kundi para sa ating lahat.

Kumpiyansa tayong sabihin na ang CamSur Ecozone ay maghahatid ng pag-unlad, ng dagdag trabaho, dagdag negosyo. Pag-asa para sa mas mabilis na recovery mula sa ilang taong pagkakalugmok sa pandemya. Paglaom, hindi lamang para sa aming mga Bicolano kundi para sa ating lahat, para sa sambayanang Pilipino.

Muli po, belated Happy Easter o Pasko ng Pagkabuhay sa inyong lahat.