Alyssa Mallari, Rhichien Yosores may igagaling pa sa bokator

Kahit baguhan pa lang sa Cambodia martial sport, nagparamdam ang national bokator team na may laban sa parating na 32nd Southeast Asian Games 2023 sa Cambodia sa Mayo 5-17.

Ito’y kasunod sa pagpapasiklab ng anim na pambato ng bansa katatapos na 1st Kun Bokator Championships 2023 sa Phnom Penh na pinangunahan ng mga sumungkit ng medalyang ginto na sina Alyssa Kylie Mallari sa bokator spirit performance at Rhichien Yosores sa barehand performance.

Nag-ambag ng silver medal si Johnden Aldana Jr. sa men’s 55kg combat at bronze medals sina Islay Erika Bomogao sa women’s combat 45kg, Jeilord Alvarez sa male combat 60kg at Orlando Castillo Jr. sa male combat 65kg.

“May time at panahon pa tayo para makapaghanda. Tingin ko malaki ang pag-asa ng bansa na maka-medals sa Cambodia,” pahayag ni Pilipinas Sambo Fedration Inc. president at SEA Games Deputy Chef-de-mission Paolo Tancontian sa Abante Sports Linggo. “Magaling ang performance nila, at sa tingin ko may igagaling pa.”

Kasama si Tancontian bilang opisyal ni Muay Association of the Philippines (MAP) secretary-general Pearl Managuelod at coach Ace Larida sa Cambodia bokator. (Gerard Arce)