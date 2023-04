Si Charlie na ang buhay ni Carlo

ByxPinigilan ni Eisel Serrano na ma-fall sa kapareha niyang si Carlo Aquino habang kinukuhanan nila ang mga romantikong eksena sa pelikula ‘Love You Long Time’ na isa sa official entries sa first Summer Metro Manila Film Festival na nagsimula nang ipalabas sa mga sinehan ngayong araw na ito.

Aminado naman kasi si Eisel na crush niya si Carlo.

Posible rin naman kasi na alam ni Eisel ang tungkol sa relasyon ng kanyang leading man kay Charlie Dizon, kaya behaved siya.

Eh, si Eisel ay isa sa mga talent na ni-launch ng Star Magic noong 2019 kasabay sina Belle Mariano, Kaori Oinuma, at si Charlie nga.

Anyway, speaking of Charlie, ito na raw ang ‘the one’ para kay Carlo. Very open ngayon ang aktor sa relasyon nila ni Charlie.

Pero bakit nga ba mas open ngayon si Carlo na ibahagi sa publiko ang relasyon nila ni Charlie?

“‘Di ko alam, siguro ‘di naman siya sinasadya. Okey naman. Kung may pumalag or kung may magalit, ano ang gagawin ko, ‘di ba? Opinyon nila ‘yon, opinyon n’yo ‘yan. Pero buhay ko ito,” pahayag ni Carlo.

Naku sana nga si Charlie na ang maging forever love ni Carlo, ‘noh?!