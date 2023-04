Si Boss Vic na uli manager: Willie posibleng bumalik sa TV5

Si Boss Vic del Rosario, ang big boss ng Viva Communications, Inc., na uli ang manager ng TV host-producer na si Willie Revillame.

Ayon sa isang malapit kina Willie at Boss Vic, mismong ang una ang lumapit sa huli para ito na uli ang mag-handle ng kanyang career.

“He (Willie) actually nagged Boss Vic to manage him again,” sabi ng source namin.

Malaki raw ang tiwala ni Willie kay Boss Vic kaya nga lumapit dito ang TV host-producer para magpa-manage uli.

Friends din sina Willie at Boss Vic at sobrang magkasundo ang mga ito.

Sa ngayon, ‘yung pagsu-show sa iba’t ibang bansa ni Willie ang inaasikaso ni Boss Vic at ng mga taga-Viva.

Ilang show promoters and producers din sa Amerika ang nakausap namin at ikinuwentong may mga kinakausap na nga raw ang mga taga-Viva tungkol doon.

Samantala, isang insider ng Viva ang tinanong din namin kung posible bang bumalik sa TV5 si Willie ngayong si Boss Vic na uli ang namamahala sa career ng TV host-producer?

Kilalang ka-deal ng Viva ang TV5 at Cignal TV ni Mr. Manny V. Pangilinan. May ilang pinoprodyus na shows ang kompanya ni Boss Vic sa nasabing TV Network.

“Possible ‘yan, kilala naman ninyo si Boss Vic, ang sipag niya at aayusin talaga niya na magkaroon ng new home TV network si Willie after magpa-release sa AllTV.

“Possible, pero wala pang talks as of now si Boss Vic sa TV5 tungkol diyan,” sabi ng taong tinanong namin.

May iba namang nagsabi na hindi naman lalapit uli si Willie kay Boss Vic para magpa-manage kung hindi raw sure ang TV host-producer na may magagawa talaga ang Viva big boss para sa kanya.

“Malaki nga ang tiwala ni Willie kay Boss Vic, so expected na ‘yan na may magagawang paraan si Boss Vic para magkaroon siya ng new home TV network, pero ang alam ko nga, inaayos na muna ni Boss Vic ‘yung shows abroad ni Willie,” sabi pa ng aming kausap.

In fairness, magaling naman talaga si Boss Vic at marami pa ring followers si Willie, kaya bongga ang muli nilang pagsasanib-puwersa, huh!

‘Yun na!