Sherwin Tiu makikipagtagisan ng diskarte sa Infinitum Chess

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa si Sherwin Tiu sa Chess Infinitum Invitational Rapid Tournament 4th Edition sa SM Sucat Building B sa Paranaque City na magsisimula ngayong araw.

Markado si inaugural champion Tiu sa seven rounds Swiss System tournament dahil sa kanyang impressive showing sa first edition.

Ang 15 minutes plus 5 seconds increment time control format tournament na suportado ni Cebu chess patron Boojie Lim at inorganisa naman ni International Master Roderick Nava ng Kamatyas Chess Club ay may top purse P15,000.

Masisilayan din sina defending champion Rowel Roque, Richard dela Cruz, Eduardo Campos Jr., Arvin Betonio, Edwin Caballero, Ryan Recososa, Darwin Secorata, Rommel Lucion at Jerome Angelo Aragones. (Elech Dawa)