Sharon ipinaramdam ang sobrang pagmamahal kay KC

Idinaan ng Megastar na si Sharon Cuneta ang kanyang birthday message sa panganay na anak na si KC Concepcion sa pamamagitan ng pagpo-post ng isang lyrics ng kanta na, ‘If I Could’ ni Regina Belle.

Birthday ni KC noong April 7.

Kung hindi maaalala ang naging interview ni Sharon kay Ogie Diaz, kunsaan ay naihayag niya ang ilan sa tila naiisip ni KC sa kanya, iisiping nagustuhan lang ni Mega ang kanta para ihandog sa 38th birthday ng anak.

Pero ‘yun ang naalala namin nang mabasa namin ang lyrics ng song sa kanyang post. At bilang ina, mararamdaman sa bawat lyrics ng kanta ang pagmamahal na kayang ibigay ng ina sa isang anak.

At sa huli, sinundan din ito ni Sharon ng, “Happy Birthday to my beautiful eldest, my first-born forever, Maria Kristina Cassandra Cuneta Concepcion. May you always turn to God and receive all of your heart’s desires. I love you. Your Mama.”