Priscilla umamo sa halik, lambing ni John

Tila maamong tupa na ulit si Priscilla Meirelles, base sa mga Instagram post, story niya. Ang bilis nga ng mga eksena sa buhay niya, na mula sa isang palabang tigre, heto nga ang nakatawang Priscilla na ang makikita sa kanyang IG story, na kasama siyempre, ang mga mahal niya sa buhay, na nagbabakasyon ngayon sa ‘paraiso’.

Tapos na nga ang “Not fragile like a flower, fragile like a bomb” post niya, na may mga pa-hashtag pa na ‘bang’ at ‘ready for war’.

At parang hindi na nga siya ang babae na nag-post kamakailan ng mga linyang, “Don’t ever think you did something wrong, by asking to be treated right” na may pa-hashtag pa na ‘self love’, ‘respect’, ‘my right’, ha!

Gone are the days na nga na sunod-sunod at ayaw niyang paawat sa pagra-rant.

Eh, kasi nga, hayun nga ang mister niyang si John Estrada, nag-post ng mga photo nila na nasa kama, at todo lambingan. May isang photo pa si Priscilla na nakapikit ang tila nilalasap ang halik ni John sa pisngi niya. At sa isang photo naman, ang mga nakangiting mga mata ang masisilip mo sa kanilang dalawa.

At siyempre pa, ‘kaloka at tila sapat na rin ang mga linyahan ni John na, “The love of my life, my wife, my one and only Queen” para umamo ang isang nagngangalit na reyna.

At bagay na bagay nga ang mga hashtag na ginamit ni John sa mga lambingan moment nila ni Priscilla na, ‘happy wife, happy life’, pati na ang ‘happy together’ at siyempre ang ‘natural beauty’ dahil super ganda naman talaga ng misis niya.

Sayang nga lang at naka-off ang comment section sa IG ni John, kaya hindi makapag-react ang mga netizen. Pero sa IG ni Priscilla, lamang ang nagsasabi na hindi niya dapat patulan ang ‘babae’ na ‘yon, dahil mas naman talaga maganda siya, na natural ang ganda niya, at walang halong kemikal.

Bongga!