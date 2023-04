PNR, LRT, at MRT-3 sa Lunes pa bibiyahe

Balik biyahe na sa Lunes (Abril 10) ang operasyon ng Philippine National Railways (PNR), Light Rail Transit- Line 1 at Line 2 (LRT-1 at 2), at Metro Rail Transit-Line 3 (MRT-3) matapos ang apat na araw na suspension bilang pakikiisa sa paggunita ng Semana Santa.

Ayon sa pamunuan ng Department of Transportation (DOTr), sa mga panahon ng tigil ang operasyon ng mga tren na sinimulan noong Abril 6 (Huwebes Santo) hanggang Abril 9 (Linggo ng Pagkabuhay) ay magsasagawa sila ng taunang pagsasaayos sa mga pasilidad, kabilang na ang riles at mga istasyon sa mga tren at istasyon ng PNR, MRT-3, LRT 1 at LRT-2.

Suspendido ang byahe ng mga tren na may rutang Baclaran sa Parañaque City hanggang Roosevelt Avenue station sa Quezon City, Recto Avenue station sa Maynila hanggang Antipolo, Rizal, Edsa Pasay Taft station hanggang North Avenue station sa Quezon City.

Habang pasilidad ng mga istasyon ng PNR ay inaayos din. (Vick Aquino)