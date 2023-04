Piloto nag-landing habang may cobra sa likod

Nagulantang man ang lahat, nanatiling kalmado ang isang piloto na nagawang makapag-landing kahit pa merong gumagapang na makamandag na ahas sa kanyang likuran.

Umani ng papuri ang South African pilot na is Rudolf Eramus na nagpapalipad ng maliit na private aircraft sakay ang apat na pasahero. Galing sila sa Bloemfontein at patungo sa Pretoria nang maramdaman niya ang paggalaw ng Cape Cobra sa kanyang likod.

Sa kabila nito, tagumpay ang emergency landing ni Eramus sa Welkom, isang lungsod na nasa gitna ng kanilang ruta.

Sabi ni Eramus sa isang panayam, noong una umano ay inakala niyang water bottle lamang niya ito dahil sa malamig na bagay na kanyang naramdaman, pero nang ma-realize niya na iba ito sa kanyang akala, hindi na siya gumalaw.

Tumanggap ng papuri si Eramus mula kay South African Civil Aviation Authority (SACAA) director Poppy Khoza.

“I wish to congratulate Rudolf for the courageous steps taken and for how he handled what could have been a major aviation incident. He remained calm in the face of a dangerous situation and managed to land the aircraft safely without any harm to him or the passengers on board, displaying to the world that he is an aviation safety ambassador of the highest order,” ani Khoza. (Gel Fiedalan)