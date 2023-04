PCG personnel hero ng momshie na nanganak sa HQ

Sinaklolohan ng medical personnel ng Philippine Coast Guard (PCG) ang isang ina na hindi inaasahang napaanak sa mismong Headquarters ng Coast Guard District Southeastern Mindanao (CGDSEM) nitong Huwebes Santo.

Ayon sa CGDSEM, humingi ng tulong sa kanilang personnel on-duty ang buntis na babae at kanyang partner para madala ito sa pinakamalapit na ospital. Pero dito pa lang umano ay napaanak na ang ginang.

“A baby boy was delivered by on-scene CGDSEM personnel without incident. The mother and the baby were treated and transported to Southern Philippines Medical Center by on standby ambulance of MEDC-SEM,” ayon sa ahensya.

Labis naman ang pagpapasalamat ng couple na mula sa Brgy. Sasa sa Davao City sa tulong ng PCG personnel na to the rescue sa kanila. (MJ Osinsao)