Naghamon ng away timbog sa boga

Nabulahaw ang mahimbing na pagkakatulog ng mga residente sa isang barangay sa Valenzuela City nang magwala ang binatang may dalang baril , kahapon ng madaling araw.

Violation of RA 10591 ang ikinaso kay Eljin Jamon Balacario, 29, ng Block 39, Lot 5, Northville 2, Barangay Bignay ng nasabing siyudad.

Nakumpiska sa kanya ang isang cal. 22 revolver na wala namang bala.

Sa ulat ng pulisya, ala 1:16 ng madaling araw himbing na natutulog ang mga residente sa Block 52, Northville 2, Barangay Bignay, Valenzuela City, dahil sa katatapos na Huwebes at Biyernes Santo nang biglang silang nabulahaw sa pagkakatulog dahil sa malakas na sigaw ng suspek na naghahamon ng away habang may hawak na baril.

May tumawag sa Sub-Station 7 kaya agad narespondehan at inabutan pa na may bitbit na boga si Balacario at binitbit sa presinto. (Orly Barcala) .