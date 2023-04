Miguel at Ysabel nagkarelasyon dahil sa ‘Voltes V’

Aminado sina Miguel Tanfelix at Ysabel Ortega na sa taping ng ‘Voltes V: Legacy’ sila nagkakilala talaga at hindi maikakailang nagka-develop-an ng husto.

Ito talaga ang unang show na pinagtambalan nila sa GMA Networks, pero dahil ilang taon bago ito natapos at ipapalabas pa nga lang, may iba silang shows na ginawa na nauna pang umere.

Sabi nga ni Miguel, “Yes, dito kami nagkakilala and dahil hanggang last week, nag-taping pa kami, technically, dito ko pa rin siya mas nakikilala. So, hindi ko makakalimutan ang show na ito dahil sa relationship namin ni Ysabel, dito kami nagkakilala at nabuo ‘yung relationship namin.”

Sey naman ni Ysabel, “Three years and dito ko po talaga nakilala si Miguel and mas lumalim din po ‘yon as time goes on.”

At dahil sila nga ang mga bagong magbibigay buhay sa mga tauhan ng ‘Voltes V’ ngayon, tinanong namin ang dalawa kung anong power ang gusto nila na meron ang isa para kahit hindi sila magkasama, magiging panatag sila na kaya nitong protektahan ang sarili.

“Para sa akin, although matalino talaga si Ysabel, law student nga ‘yan, intelligence times 100. Mapo-proteksyonan niya ang sarili niya kahit wala ako. Kung may gustong mang-harass sa kanya, makakaisip siya agad ng paraan,” sey ni Miguel.

Feeling naman daw ni Ysabel, kaya ni Miguel protektahan ang sarili kahit wala siya, pero sabi niya rin na natatawa, “Siguro ang superpower na ibibigay ko sa kanya, maging magaling magluto at magtimpla ng kape para hindi na niya kailangang bumili sa labas.”

Samantala, puwedeng mapanood on a cinematic experience ang ‘Voltes V: Legacy’ simula sa April 19 sa iba’t-ibang sinehan at maaring makabili ng tickets sa SM Cinema app at SM Cinema ticket booths. (Rose Garcia)