LeBron James, LA Lakers humihinga pa sa playoffs

PINANGUNAHAN nina basketball superstar LeBron James at Anthony Davis ang mainit na opensa ng Los Angeles Lakers upang ilista ang 121-107 panalo kontra Phoenix Suns sa 2022-2023 National Basketball Association (NBA) regular season kahapon ng umaga.

Nananatiling may tsansa ang Los Angeles Lakers na makapasok sa top six na may siguradong silya sa playoffs matapos ilista ang 42-39 karta at sumalo sa No. 7 sa Western Conference team standings kasama ang New Orleans Pelicans.

Kailangan pang manalo ang Lakers sa huling laro sa eliminations laban sa Utah Jazz para makasampa ng isang hakbang at makaiwas sa play in, pero depende pa rin sa resulta ng ibang laro ng nasa kanilang unahan.

Tumikada si four-time champion James ng 16 points, anim na rebounds at anim na assists, habang may double-double performance si Davis na 14 markers at 21 boards para sa Lakers na puntirya na makaiwas sa play in at dumiretso na sa playoffs.

Dahil sa panalo parang halos hindi makapaniwala si James na matatapos nila ang regular season na nasa .500 pataas.

“Can you believe were going to finish this season above .500?” tanong ni James kay Davis pagkatapos ng laro.

Namuno sa opensa para sa LA si D’Angelo Russell na kumana ng 24 points, habang nag-ambag sina Austine Reaves at Malik Beasley ng 22 at 21 puntos, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)