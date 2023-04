Karera Tips Ni Jp Gonzales

April 08 2023 – Sabado / Metro Manila Turf Club Tanauan City Batangas

R01 – 3 Premiere Danseur, 5 Grey Area, 4 Riches Lumbangan

R02 – 2 This Is Your Day/Runaway Ten, 5 Magic Showtime/Mr. Old Rich, 7 Song Bird, 1 Mill Run

R03 – 8 My Jopay, 2 American Dream, 4 Fire Council, 3 Eazacky

R04 – 6 Walkin On Sunshine, 8 Happy Maggie, 3 Shelltex Gold/Captain Det Det, 1 Chef Kat

R05 – 4 Tugatog, 5 Real Equity, 3 Success Of Times, 6 Cash On Hand

R06 – 7 Batang Cabrera, 5 Main Event, 2 Princess Mavee, 3 Sir William

R07 – 8 Lucky Noh Noh, 4 The Price Is Right, 10 Alta Mombis, 6 Lucky Hilda

Solo Pick: Tugatog, Batang Cabrera, Lucky Noh Noh

Longshot: Premiere Danseur