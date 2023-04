Dati, may game show sa telebisyon na ang premyo ay tinatawag na ‘kabuhayan showcase’. Naiiba ang premyong ito dahil hindi lang ito basta pera o appliances o kaya naman ay bahay o sasakyan na madalas napapanalunan sa mga game show. Ang ‘kabuhayan showcase’ ay binubuo ng mga produkto at mga kagamitan para makapagtayo ng maliit na negosyo. Tindahan halimbawa, o karinderya.

Tinatawag itong ‘kabuhayan showcase’ dahil ang intensyon ng premyo ay makapagbigay ng kabuhayan sa nanalo. Hindi lamang premyong panandalian, naluluma, nauubos, o nasisira.

Maaari rin mawala agad ang ‘kabuhayan showcase’. Pwedeng hindi mapaikot ang puhunan. Maaaring magastos sa inaakalang mas makabuluhang pagkakagastusan. Sa kabila nito, malinaw naman ang intensyon ng premyo, magkapuhunan sa maliit na negosyo.

Sa linggong ito ng Pasko ng Pagkabuhay, bukod sa dulot na pagdiriwang, magandang pagnilayan natin ang ating kabuhayan; ang paghahanap natin ng ikabubuhay.

Hindi madali sa maraming kababayan natin ang magkaroon ng maayos na kabuhayan. Maraming nahihirapang gawing tuloy-tuloy ang ikabububuhay tulad ng trabaho o negosyo. May nalulugi sa negosyo, may nagsasara. Samantala, maliit na bahagdan lamang ng manggagawa ang kabilang sa may tiyak na kabuhayan: mga regular sa trabaho, may sapat na benepisyo, may naitatabing pondo para sa hindi inaasahan.

Maliit na bahagi ng manggagawa lamang sa ating bansa ang may sobra o sapat na kabuhayan para magbakasyon sa ibang bansa, kumain sa restawran, mamasyal gamit ang sariling sasakyan, may naipundar na bahay. Ang mas marami ay kababayan nating lagi nang naghahanap ng ikabubuhay. Iyong mga arawan ang kita, iyong masasabing seasonal, ngayon ay mayroon, bukas hindi sigurado.

Sigurado akong hangad ng marami sa kanila ang may bastanteng ikabubuhay. Masarap isiping may aasahan ka sa bawat araw ng sweldo, o may bonus kapag Pasko. Masarap din isiping tataas ang sweldo kasabay ng pagtaas ng posisyon. Nakakaipon. Nakakagala. Nakapagpapaaral ng mga anak sa maayos na paaralan.

At dahil may sapat na kabuhayan, hindi na lamang iniisip ang trabaho o negosyo. Naitutuon ang atensyon sa ibang gawaing kukumpleto sa pagkatao: makapagpahinga, gawin ang mga bagay na walang kinalaman sa trabaho. Makapag-enjoy kasama ang minamahal. Pero hindi nga ganito ang kalakaran ng buhay.

Marami sa atin ang masasabing nabubuhay lamang para magtrabaho. Pinagkakasya ang maliit na sweldo para sa batayang pangangailangan: pagkain, kuryente, pang-upa sa bahay, baon ng anak, load para sa cellphone at internet. Sabi nga, basta mabuhay lang.

Marami tayong kakilalang ganito. Minsan, mahihingahan tayo ng problema nila. Biglang nangailangan nang wala sa badyet. Hindi ko sila mapayuhang magpahinga o magrelaks dahil alam ko, bawat araw na hindi nila ipagtrabaho, ang katumbas ay kabawasan sa kita o sweldo.

Ngayong Pasko ng Pagkabuhay, magandang pagnilayan ang paraan kung paano tayo nabubuhay. Magandang pagkakataon na kung may maghihinaing tungkol sa kanilang buhay, makatulong tayo. Hindi man kabuhayan showcase ang maibigay natin, ang mahalaga, nakatulong tayo kung paano nila maipagpapatuloy ang buhay sa kabila ng hindi siguradong kabuhayan.

