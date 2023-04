JV pinalagan mga basher sa Japan junket

Umalma si Senador JV Ejercito sa patutsada online na kaya walang nangyayari sa Pilipinas ay dahil sa mga senador na nagbabakasyon sa abroad.

Noong Abril 5, pinost ni Ejercito sa Twitter ang pakikipagpulong ng mga senador, sa pangunguna ni Senate President Juan Miguel Zubiri, sa Prime Minister ng Japan.

“Philippine Senators lead by SP Migz Zubiri had a very fruitful meeting with Japan Prime Minister Kishida Fumio this mor­ning,” tweet ng senador. “Discussed several issues on trade and regional defense & security coope­ration between the Philippines and Japan.”

Makalipas ang ilang araw, isang netizen ang nagkomento ng: “Sa inyong mga kamay, walang pag-asa ang Pilipinas! Aminin!!!!”

Dito na bumuwelta si Ejercito at nagkomento ng: “Magbasa at mag research sa mga nagawa at ginagawa kaysa na lang maninira. Maging responsible.”

May ilang netizen naman ang nagsabing walang delicadeza ang grupo ni Zubiri sa pagbabakasyon sa Japan.