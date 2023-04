Justin Brownlee, Ginebra ayaw pakampante kontra TNT

Finals Game 1 Linggo: (Smart Araneta Coliseum)

Best-of-7 Championship

6:00pm — Ginebra vs TNT

AMINADO ang 3-time Best Import awardee na si Justin Brownlee at ang Barangay Ginebra na nahaharap sila sa pinakamatinding pagsubok sa pagdepensa ng korona sa PBA Govenors Cup.

Ang matinding hamon kay Brownlee at popular na Gin Kings ay tuluyang mahahawi ngayong gabi sa pagbubukas ng best-of-seven na serye ganap na alas-6 ng gabi kung saan naghihintay ang delikadong TNT Tropang Giga.

Magsisilbing saksi ang Easter Sunday sa umaatikabong bakbakan sa Smart Araneta Coliseum.

Hindi matatawaran ang anim na titulong isinukbit ni Brownlee sa pagbibigay nito ng mga korona sa Gin Kings. Nasa tabi din nito ang premyadong coach na si Tim Cone at kanyang mga tropa na naghahanap maipagpatuloy ang dinastiya sa ikatlo at huling komperensiya.

Subalit hindi pwede na basta na lamang balewalin ang Tropang Giga na binubuo ng de-kalidad din na import at mga mahuhusay na miyembro na bitbit din ang pagkauhaw sa korona na huli nitong natikman noong 2021 Philippine Cup.

Bago pa magharap sa kampeonato ay matindi na ang ang pasaringan sa pagitan nina Brownlee at import ng TNT na si Rondae Hollis Jefferson kung sino ang mas mahusay na lubhang nagpapaigting sa labanan.

Lumalim ang Tropang Giga matapos makuha si Calvin Oftana na nakatulong sa paglago at pag-angat ng koponan na kung saan matapos ang nakakadismayang Commissioner’s Cup ay nanguna ito sa elimnasyon sa dominanteng 10-1 marka at ngayon ay 14-2 overall.

Sasandigan naman ng Ginebra ang nangunguna sa Best Player of the Conference na si Christian Standhardinger gayundin ang kasalukuhang MVP na si Scottie Thompson at si Jamie Malonzo pati na ang dagdag motibasyon na pag-aalay ng laro sa team captain nito na si Lewis Alfred Tenorio. (Lito Oredo)