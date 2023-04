Grupong SB19 ‘kapatid’ ang PLUUS

May bagong sibling group ang SB19 at ito nga ang P-pop idol group na PLUUS na ang ibig sabihin ay ‘PLUS’ at ‘US’.

Katulad ng SB19, dumaan din sila sa napakatagal na training bago i-launch at ang company din ni Mr. Geong Seong Han o Tatang Robin na SBTown ang nagma-manage sa kanila, at co-manage naman sila ni Ms. Kathleen Dy-Go under Universal Records.

Noong weekend nga ay opisyal na silang nag-debut kung saan nagkaroon sila ng live showcase ng kanilang mga kanta na ‘My Time’, ‘Cross My Heart’, at ‘Amigo’ at ni-launch din sa event na iyon ang kanilang debut mini album na ‘PLUUS +.Y.M.’ at ang mga music video ng tatlong kanta nila.

Ang bonggels ng P-Pop idol group na ito na binubuo nina Justin, Theo, JL, Gab, Haro, at Yen dahil sila mismo ang nagsulat ng mga kanta nila pati ang choreography ay sila na rin!

Anyway, parang in real life raw ay sibling ni Pablo ng SB19 si Yen ng PLUUS dahil magkahawig ang mga ito.

So, ano kaya masasabi ni Yen?

“Ah para sa akin po sobrang honored ko po na siyempre si Kuya Pablo ‘yon, sobrang taas. Alam naman natin kung gaano kagaling gumawa ng music si Kuya Pablo, sana po gusto ko rin maging kagaya niya na makagawa ng music, maka-produce ng sariling music, at sana maka-collab din po,” tsika ni Yen. (Byx Almacen)