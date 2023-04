FAO 266 ng BFAR tinigil! Palasyo tiniyak seguridad ng pagkain

Pinapurihan at tinawag na ‘magandang hakbang’ ang desisyon ng Malacañang na suspendehin ang implementasyon ng Fisheries Administrative Order (FAO) No. 266.

Ayon kay Roderic Santos, isang director sa Inter-Island and Deep Sea Fishing Association (IDSFA), makatutulong ang naging pasya ng Palasyo para mapalaki ang lokal na produksiyon ng isda at para matiyak ang seguridad sa pagkain ng bansa.

Hinihingi sa ilalim ng FAO 266, na inisyu ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) noong 2020, ang paglalagay ng lahat ng mga commercial fishing operator ng Vessel Monitoring Measures (VMM) at Electronic Reporting System (ERS) upang mabatid ang lokasyon nila sa karagatan at upang maiulat nila ang kanilang huli.

Subalit sa isang bagong memorandum, na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa ngalan ni President Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., inaatasan na ang Department of Agriculture (DA) at BFAR na itigil muna ang pagpapatupad ng FAO 266 sa buong bansa habang hinihintay ang pinal na resolusyon ng Korte Suprema hinggil sa constitutionality nito.

Ang memorandum ng Palasyo ay inilabas matapos ireklamo ng Alliance of Philippine Fishing Federations Inc. (APFFI) kay Pangulong Marcos (sa pamamagitan ni Bersamin) ang BFAR kaugnay ng pagpapatupad nito ng VMM at ERS sa mga commercial fishing vessels.

Ang APFFI ay binubuo ng iba’t ibang commercial fishing associations sa bansa mula Luzon hanggang Mindanao. Galunggong at tamban ang mga pangunahing huli ng pederasyon.

Sa liham nito noong Pebrero 2023, ipinabatid ng APFFI sa Executive secretary ang paghatol ng isang hukuman sa Malabon City na walang saysay ang FAO 266 dahil ito’y unconstitutional.

Binalewala naman ng IDSFA ang pahiwatig ng Oceana Philippines na maaaring makatanggap ang Pilipinas ng panibagong yellow card mula sa European Union dahil sa magiging epekto sa karagatan ng pagpapatigil sa FAO 266.