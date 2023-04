Faith Nisperos, Ateneo hahabol sa Final Four

Teams W L

DLSU 9 1

AdU 7 2

UST 7 3

NU 6 3

FEU 5 5

Ateneo 3 6

UP 1 8

UE 0 10

Mga laban sa Miyerkoles (Filoil EcoOil Centre)

11 a.m. – UP vs Ateneo

3 p.m. – NU vs AdU

PATULOY na papalag sina Faith Nispetos at ang Ateneo Blue Eagles sa paparating nilang laban kontra University of the Philippines (UP) Lady Maroons sa pagpapatuloy ng 85th University Athletic Association (UAAP) women’s volleyball tourney second round eliminations sa darating na Miyerkoles sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Bagaman nalalagay sa alanganin sa team standings, tiwala pa rin sina Nisperos at ang Blue Eagles na makakapasok sila sa Final Four.

Kasalukuyang nasa pang-anim na pwesto ang Ateneo sa standings na may 3-6 record.

“Kung gugustuhin ng players, nothing is impossible … kung saan kami abutin ng will namin, we will accept it with an open heart,” sey ni Ateneo head coach Oliver Almadro.

“Basta kami, patuloy kaming magsasakripisyo at magtatrabaho kahit ano pang sabihin ng mga tao. We will work hard to represent Ateneo well,” ani

Sasandalan ng Ateneo si third league-leading scorer Faith Nisperos kasama sina Vanessa Gandler at Alexis Miner para sa tangkang umakyat sa pwestuhan at makahabol sa Final Four picture. (Cyreel Zarate)