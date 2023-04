Easy Does It nambulaga

IPINAKITA ng dehadong si Easy Does It ang kanyang husay ng manalo sa White Castle Stakes Race na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas noong LInggo.

Lumabas na pang-apat ang kabayong si Easy Does It na nirendahan ni jockey Jomer Estorque upang panoorin muna ang mga nasa unahan na sina Easy Way, Atomic Bomb at Cash On Hand.

Pagsungaw ng rekta ay naagaw ni Atomic Bomb na ginabayan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Hernandez ang unahan.

Pagdating ng huling 50 metro ng karera ay biglang umungos si Easy Does It upang tawirin ang meta ng may isang kabayo ang agwat sa pumangalawang si Atomic Bomb.

Hinamig ng winning connections ni Easy Does It ang P900,000 premyo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Terserong dumatng si Easy Way habang pumang-apat si Cash On Hand. (Elech Dawa)