Coast Guard nakaalerto sa mga pantalan

Nakaalerto ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard (PCG) sa may 15 distritong pantalan ng bansa, mga station at sub-station, kasabay ng pagpapalabas ng 2,710 frontline personnel na nakabantay at nakatutok para masiguro ang kaligtasan ng mga papasok at lalabas ng mga biyahero at bakasyunista na kung saan ininspeksyon muna ang nasa 384 malalaking pampasaherong barko at 1,451 motorbanca ngayong panahon ng Semana Santa.

Sa inilabas na report ng PCG, umaabot sa 43,776 outbound passengers at 33,302 inbound passengers o 77,078 mga pasahero ang na-monitor nila na bumiyahe noong Biyernes Santo lamang at inaasahan na madadagdagan ito sa Sabado de Gloria na mga papasok na bakasyunista.

Ayon pa sa PCG, nakataas pa rin ang kanilang heightened alert sa buong summer vacation hanggang May 31 para masigurong ligtas ang mga biyahero at bakasyunista. (Vick Aquino)