Blu Girls swak sa World Cup

Japan 8 0

China 7 1

Chinese Taipei 6 2

Philippines 5 3

South Korea 4 4

Hong Kong 3 5

Singapore 2 6

Thailand 1 7

India 0 8

NABIGO ang Philippine National Women’s Softball Team o Blu Girls iuwi ang pinakauna nitong tansong medalya na pandagdag sana sa makasaysayang pagsungkit nito sa siguradong silya sa XVII WBSC Women’s Softball World Cup World Cup sa pagtatapos ng eliminasyon ng 2023 Women’s Softball Asia Cup sa Incheon, South Korea.

Nakipagbakbakan ang Blu Girls bago natalo sa bronze medal match laban sa world no.3 Chinese Taipei, 5-10.

Dahil dito ay nagkaysa na lamang ang Blu Girls sa ika-4 na pwesto na kwalipikado sa World Cup.

Binuksan ng Blu Girls ang unang inning na may maagang 4-0 kalamangan matapos ang single ni Elsie Dela pababa sa kaliwang field line at nakaiskor sina Cristy Roa at Khrisha Cantor.

Gayunman, agad tumugon ang Chinese-Taipei ng tatlong run para pahigpitin ang laban bago ginawa ni Charlotte Pirante ang 5-3 abante para sa Blu Girls mula sa isang sakripisyong fly sa ikalawang frame.

Subalit lumala ang tagpo sa Blu Gilrs simula sa ikatlong inning kung saan inagaw ng Chinese-Taipei ang abante sa tatlong run, isa sa ikaapat, dalawa sa ikalima at isa muli sa ikaanim bago tinapos ang laro sa pagblangka sa mga Pinay sa top of the 7th inning.

Pinakamalaking konsolasyon ng Blu Girls ay hindi ito uuwi na walang dala dahil nasungkit nila ang pwesto sa 2024 Women Softball World Cup sa pamamagitan ng pag-abot sa quarterfinals.

Matapos ang 10-0 na panalo noong Huwebes laban sa India at pagkatalo ng South Korea sa Japan, agad nasiguro ng Pilipinas ang pag-okupa sa ikaapat na pwesto sa siyam na bansang torneo pati na rin ang pinakauna nitong paglalaro sa nakalipas na panahon sa prestihiyosong World Cup.

Ang panalo sa bronze medal match ay maglalagay sana sa Pilipinas sa grupo kasama ang host Ireland, Australia, Botswana, Great Britain at United States of America sa unang yugto ng World Cup sa Hulyo.

Subalit sa pagkatalo, sa kabilang banda, ay maghahatid sa Blu Girls sa isang bracket kasama ang host na Italy, Canada, New Zealand at Venezuela. (Lito Oredo)