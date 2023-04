Bantay-salakay! Grade 1 ni-rape slay ni Ninong

Hawak na ng pulisya ang suspek sa panggagahasa at pagpatay sa isang 7-anyos na batang babae sa Trece Martires City, Cavite noong Biyernes ng umaga.

Kinilala ni PLt. Colonel Jonathan Asnan, Hepe ng Trece Martires City Police Station ang suspect na si John Paul Baluyot y Pangilinan, 36, isang construction worker ng Brgy. Cabuco, Trece Martires City, Cavite

Ang suspek ay naaresto sa follow- up operation dakong alas-10:15 kamakalawa ng umaga sa Edisha Construction Site sa Brgy San Agustin 1, Dasmarinas City Cavite

Sa ulat, alas-5:00 noong Huwebes Santo ng hapon nang matagpuan ang bangkay ng Grade 1 student sa tabi ng ilog na tinatawag na Mukja sa Brgy Cabuco, Trece Martires City na walang saplot at may galos sa katawan at pinaghihinalaang ginahasa.

May buhay pa ang biktima nang natagpuan sa lugar subalit hindi na ito umabot ng buhay sa Gen Emilio Aguinaldo Hospital dahil sa tinamong sakal sa leeg.

Nabatid na bago naganap ang insidente ay nag-inuman ang suspek at ama ng biktima na kumpare nito pero bandang hapon ay nagsabi umano ang biktima na gustong maligo sa ilog at nagpresinta ang suspek na umano’y pinayagan naman ng ama dahil ninong nito.

Ang ina ng bata ay nagtatrabaho sa ibang bansa.

Ang suspek ay dati nang may kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act noong February 2021 sa Brgy Dagatan, Amadeo, Cavite subalit nakalaya matapos nakapagpiyansa. (Gene Adsuara)