Isang pagkakataon ang mabisita ang isa sa historical na lugar sa Taguig ang Philippines Veterans Museum. Sa pamamagitan ng pag anyaya ng Mag asawang Direk Joey Gonzalez at Angela Delupio Belgida.

Kasamang nag punta ay sina Direk Larry Asistin at Bench M Bello na kapwa ko ka samahan sa Fame Foundation.

Ang paanyayang ito ay para mapag usapan ang pagbabagong bihis ng Philippines Veterans Museum. Bago natin alamin ang Pagbabagong bihis nito ay alamin muna natin ang tungkol sa Museum na ito.

Ang museo ay itinatag ni Colonel Emanuel V. Ocampo para sa pagpaparangal sa mga beterano ng World War 2.

Ito ay pagpapaalala ng kanilang kabayanihan sa panahon ng giyera. Kung paano sila lumaban para tayo mapalaya sa kamay ng mga dayuhang hapon.

Ang museo ay matatagpuan sa gitna ng army head quarters sa Taguig.

Anu ano ba ang matatagpuan sa Philippines Veterans Museum?

Mapapakinggan natin dito ang ibat ibang kwento ng mga kabayanihan ng ating mga sundalo. Kung paano sila nakipagtunggali at paano nila napagtagumpayan ang mga kalaban.

Makikita ito lahat sa loob ng museo sa pamamagitan ng mga tableya na naglalaman ng kasaysayan. Ito ay mga diorama na kasing laki din ng mga tao nag lalarawan ng pakiki pag digmaan ng mga Pilipinong sundalo at mga dayuhang Hapon.

Ito ay pawang likha ng magagaling nating mga artists. Matatagpuan din sa museo ang mga artifacts ng giyera tulad ng mga newspapers at larawan noong panahon ng giyera.

Pwede din ninyong masilayan ang mahawakan ang mga kanyon, mga tanke at mga sandatang ginamit ng panahon ng giyera. Makikita din ang Neilsen Tower, ang mga pasahero at control center ng Nielsen airport.

Nagkaroon ng inagurasyon noong 1997 sa pamamahala ng dating beterano at Presidente Fidel Ramos at tuluyang binuksan sa publiko noong 1998 sa pamamagitan ni President Joseph Estrada.

Si Gilberto Lomotan ang arkitekto at nagtayo ng gusali ay ang kasamang Banjo de Ocampo. Ang museo ay disenyo ng mga JGPL Designers at tagapangisawa ng pagtatayo ay ang Veterans Federation of the Philippines at Board of Trustees of the Veterans of World War II.

Ang mga artists ay nagmula pa sa ibat ibang lugar na nagmula pa sa Banaue, Pampanga, Laguna, at mga estatwa na likha pa sa Bulacan.

Mga Ilang taon din nanamlay ang museo marahil ay dahil na rin sa epekto ng pandemya.

Kaya naman sa muling pagbubukas ng Museo ay bibigyan ng bagong pangalan ang teatro nito na tatawaging “Renaissance Theatre.”

Ang teatro ay maaring pagtanghalan ng ibat ibang programa tulad ng Awards Night, Fashion Show, Film Showing at marami pang iba. May 350 kapasidad para sa mga guests. Muling inaayos ang loob, pinaganda at pinalamig ng mga bagong air-conditioning.

Kaya naman maraming mga naka linyang mga aktibidad ang maaring mangyari sa mga susunod pang mga buwan isa na dito ang inagurasyon ng bagong pangalan ng teatro at ang Painting Exhibit na pinamagatang “KAGITINGAN “Contemporary Arts.

Ang mga Artists na sina Pancho Piano, Raks Molata, Naning Molata Gavin, Danny Santiago, Darryl Ajero at Luz Oppus. Ang Exhibits ay nagsimula noong Abril 4 hanggang 30,2023.

Maraming pang nakahilerang mga aktibidad ang nakalaan sa pamumuno ng Chairman of the board, HANNIVAL LIPARDO (ret. General) EXECUTIVE TRUSTEE st COO-JOEL JOSEPH CABIDES MNSA, JOEY GONZALEZ, Director/Consultant at board of trustees.

Kaya naman nakakatuwang maging bahagi ng pagbabagong bihis ng Philippines Veterans Museum. Lalo na sa mga susunod pang mga plano para sa ikagaganda at ikalalago ng ating Veterans Museum.

Tulad ng pagsasaayos ng Metropolitan Museum sa Maynila ay isang karangalan na maging parted din ng pagbabagong bihis ng Philippines Veterans Museum ng Taguig.

Isang karangalan na isang araw ay makagawa kami ng isang malaking event para sa karangalan ng ating mga beterano sa ating bansa.

Kaya lalo pa natin PASIKATIN ANG PHILIPPINES VETERANS MUSEUM para bigyan karangalan ang mga beterano at bayani ng World War 2.

Halina’t Puntahan ninyo ang Philippines Veterans Museumat marami kayong malalaman tungkol sa kasaysayan sa panahon ng World War 2.