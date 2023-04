28 tonelada ng durian ibiniyahe sa Beijing

Ibiniyahe na patungong People’s Republic of China ang unang batch ng durian na siyang produkto ng kinasang bilateral agreement sa state visit ni Pa­ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Beijing noong Enero.

Ayon sa Presidential Communications Office, ang 28 toneladang cargo na naglalaman ng durian mula sa Region 11 ay isinakay sa Davao International Airport patungong China noong April 6.

Sumailalim ito sa mahigpit na pagsusuri ng General Administration Customs of China (GACC).

Nauna rito, nilabas ng GACC ang listahan ng kuwalipikadong pasilidad at farms na may “green light” mula sa Chinese government. Kabilang sa listahan ang limang packaging facilities at 58 durian farms.

Matapos lagdaan ang “Protocol of the Phytosanitary Requirements for Export of Fresh Durian from the Philippines to China” noong Enero 4, sinimulan ng Philippine government, sa pamamagitan ng Department of Agriculture, ang preparatory measures kabilang ang extension of support sa mga magtatanim at processor ng durian upang makasunod sila sa protocol requirements.

Tumulong din ang Bureau of Plant Industry sa accreditation at PhilGAP certification ng mga industry players. Inaasahang kikita rito ang mga local durian industry ng $260 million o P14.3 bilyon.