Bakbakang Garcia-Davis kaabang-abang!

Nagrereklamo ang mga fans ng boxing tungkol sa presyong $84.99 sa pay-per-view ng laban nina Gervonta ‘Tank’ Davis at Ryan Garcia sa April 22 event sa Showtime PPV sa T Mobile Arena sa Las Vegas.

Ayon sa mga tagapag-organisa, ginagawa nila ito upang hindi na mag-subscribe sa piracy o illegal stream ang mga fans.

Upang maibsan ang mga reklamo ng fans, idinagdag ng mga tagapag-organisa ang mga hot undercards tulad nina David Morrell Jr vs. Sena Agbeko sa isang 12-round co-feature: ang WBA super middleweight champion na si Morrell (8-0, 7 KOs) ay magtatanggol ng kanyang titulo laban kay Agbeko (27-2, 21 KOs).

Nandiyan din ang laban sa pagitan nina Gabriel Rosado at Bektemir Melikuziev sa isang 10-round rematch sa super middleweight, at Elijah Garcia vs. Kevin Salgado sa isang 10-round middleweight bout bilang unang laban ng PPV portion ng card.

Maglalaban sa isang catchweight ang dalawang walang talong kampeon na sina Garcia 23-0 (19 KOs) at Davis 28-0 (26 KOs).

Sa presscon, sinabi ni Ryan na isinalin sa Filipino, “Garantisado ko sa inyo na ito ay isang klasikong laban. Ito ay isang klasikong laban. Ito ay hindi malilimutan sa mga susunod na araw.”

Sinabi naman ni Gervonta, “Dalawang kabataan na may pagnanasa. Kung sino ang may higit na pagnanasa, siya ang mananalo. Kung sino ang may “dog” sa kanya, siya ang magwawagi. Walang ibang makapaglalaban para sa kanya, walang ibang makapaglalaban para sa akin. Ang laban ay tungkol sa sino ang talagang may “dog” sa loob nila. Siya ang magwawagi.”

Sa kabuuan, ang laban na ito ay inaasahang magiging isang kapanapanabik na laban sa mundo ng boxing, na hindi dapat palampasin ng mga fans. (Precilyn Silvestre Melo)