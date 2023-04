Xian gustong maging mala-‘The Rock’

Nais ma-achieve ni Xian Lim ang bortang katawan ng wrestler-turned-Hollywood actor na si Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

Na-inspire raw ang ‘Hearts on Ice’ actor sa built ng katawan ni Johnson kaya inalam niya ang workout routine nito pati na ang mga ginagamit nito sa pagwo-workout.

Kaya si Xian, hindi na raw pumupunta ng gym dahil may sariling equipments na siya sa bahay para maging mala-‘The Rock’ ang katawan niya.

Sa kanyang Instagram story, pinost ng aktor ang kanyang daily workouts para sa kanyang legs, dibdib, shoulders at likod. May trainer naman siya para nababantayan ang ginagawa niya.

Sey pa ni Xian sa video, “Give it a try. This is a b — of a burn but insanely effective.”

Maraming netizen ang maiinggit kay Kim Chiu dahil bato-batong Xian na ang mayayakap nito parati.