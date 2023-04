Vendor patay sa ‘bata’ ni Mayor

Todas ang isang coconut vendor matapos umano itong barilin ng miyembro ng Task Force Clearing Operation sa isang palengke sa Tanauan City, Batangas noong Lunes.

Kinilala ng Tanauan City police ang biktimamg si Vincent Rubio, 30 anyos at residente ng Barangay Hidalgo ng naturang bayan. Samantala,tinutugis na ng pulisya ang suspek na si Gregorio Mendoza, residente ng Barangay Altura South sa nasabi ring bayan.

Sa ulat ng pulisya, nakikipagtalo ang lasing na si Rubio sa kanyang ama sa palengke sa Barangay Poblacion nang subukan itong awatin ni Mendoza bandang alas 11:30 ng umaga. Sa halip na makinig, nagalit pa umano si Rubio kaya umalis na lang si Mendoza.

Gayunman, bumalik si Mendoza na may dalang itak at sinugod si Rubio hanggang sa barilin niya na lang ito.

Agad na tumakas si Mendoza samantalang idineklarang dead on arrival sa ospital si Rubio dahil sa tinamong mga tama ng bala ng baril. Nakarekober ng limang basyo at dalawang deformed na bala ng cal. 9mm at isang bolo sa lugar ng pinangyarihan ng krimen.

Pursigido naman ang pulisya at pamahalaang lokal na dakpin si Mendoza para makasuhan at panagutin ito sa ginawang krimen.

(Ronilo Dagos)